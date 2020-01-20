Банки продолжили снижать ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне больше всего снизились по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,34 процентного пункта, до 13,20% годовых. Чуть меньше просели в цене сбережения на периоды свыше года – на 0,25 п.п., до 13,03% годовых.

Депозиты в гривне сроком от месяца до 3 подешевели на 0,22 п.п. – до 10,92% годовых. Бессрочные сбережения упали в цене на 0,19 п.п., до 7,27% годовых. Доходность вкладов на период от полугода до года опустилась на 0,15 п.п. и составляет 14,02% годовых. А вклады на сроки до месяца подорожали на 0,19 п.п. и предоставляют 9,63% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах также максимально упали для вкладов на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,17 п.п., до 1,78% годовых. Менее существенно потеряли сбережения периодом свыше года – 0,11 п.п., до 2,49% годовых.

Вклады в долларах США на срок от полугода до года подешевели на 0,10 п.п. – до 2,34% годовых. Депозиты на периоды от месяца до 3 сбросили 0,05 п.п. и предоставляют 1,06% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. – до 0,47% годовых. В то же время доходность вкладов периодом до месяца выросла на 0,17 п.п. – до 1,15% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро максимально снизились для вкладов на периоды свыше года – на 0,21 п.п., до 1,59% годовых. Синхронно опустилась доходность вкладов на периоды от месяца и от 3 месяцев – на 0,13 п.п., до 0,94% и до 1,14% годовых соответственно.

Депозиты в европейской валюте на период от полугода до года снизили стоимость на 0,10 п.п. – до 1,60% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,04 п.п. – до 0,36% годовых. А вклады сроком до месяца набрали 0,02 п.п. и предлагают 0,70% годовых.