Компания российского военного академика выиграла тендер на проектирование взлетной полосы аэропорта "Днепропетровск"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Всего участие в аукционе принимали четыре компании: "Прогресстех-Украина", "Альтис-Констракшн", "Институт Укрдорпроект" и ГП "Пивденьдипрондиавиапром". Согласно тендерной документации, заказчиком выступает ГП "Финансирование инфраструктурных объектов", работы должны быть выполнены до 30 июня 2020 года.

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Кабинет министров Украины отказался от финансирования проектирования и строительства аэропорта "Приднепровье" в пользу проектирования и строительства аэропорта "Днепропетровск" (оба – Днепропетровская обл.).

Ранее ГП "Финансирование инфраструктурных объектов" объявило новый тендер на разработку и экспертизу строительства аэропорта "Днепропетровск".

Над проектом аэропорта параллельно будут работать облгосадминистрация и частный инвестор. За госсредства построят взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH. Планируется, что он будет иметь высокую пропускную способность – до 1 тыс. чел./час.

Общая стоимость проекта – 4,8 млрд грн.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.