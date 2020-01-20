Счета за отопление снизили в 124 городах, – Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает БизнесЦензор.

"К правительственной инициативе присоединились уже 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ривне, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Киев", – отметил премьер.

По словам Гончарука, перерасчет для однокомнатных квартир составляет от 80 грн в Киевской области до 292 грн во Львовской, для двухкомнатных – от 110 грн в Черниговской до 435 в Днепропетровской, для трехкомнатных квартир – от 140 грн в Днепропетровской области до 536 грн в Ривненской области.

"А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года", – добавил премьер-министр.

Читайте также: Кабмин обнародовал постановление о перерасчете тарифов на отопление

Как сообщалось, 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и снизить сумму в платежке за отопление до 30%, а начисленные к уплате суммы за тепловую энергию в декабре могут быть уменьшены на 300-400 грн.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составила 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).