Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Стоимость бензинов в сети АЗС WOG снизилась на 10 коп./л до 26,99 грн/л за марку А-92 и 27,99 грн/л за А-95. Также на 10 коп./л бензины подешевели на станциях UPG.

Такие сети как Shell, "Автотранс", "Укр-Петроль" и KLO снизили цены на топливо на 0,02–0,40 коп./л.

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Как сообщалось, 14 января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что уровень розничных цен топлива в сетях крупных операторов недостаточно обоснован и начал новое углубленное исследование рынка.

Напомним, в конце декбаря 2019 года президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети АЗСболее активно снижать цены на бензин и дизтопливо. В частности, операторам рекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.

Напомним, розничные сети АЗС начали снижать цены на бензит и дизтопливо 5 декабря.

Перед этим Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%. В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.