Кабмин упростит отчетность компаний перед военкоматами, – Дубилет

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

По его словам, украинский бизнес жалуется на лишнюю бюрократию в переписке с военкоматами.

"По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников. Нечего и говорить, что вся переписка исключительно в бумажной форме", - сообщил Дубилет.

Дубилет сообщил, что после ряда встреч с Министерством обороны и другими органами будет запущен проект изменений.

"Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - сообщил Дубилет.

Он обещает, что государству не нужно тратить время и деньги и создавать новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

"И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать военкоматы о всевозможных изменения в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное - сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - заявил Дубилет.

Министр рассчитывает изменить законодательство в этом плане уже в этом году.