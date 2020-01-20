"Укроборонпром" планирует вдвое сократить долги по зарплатам до конца года

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

По словам Найема, задачу по выплате долгов по зарплате поставил генеральный директор концерна Абромавичус.

"Я не хочу говорить громких слов. Давайте посмотрим по концу года. Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, - во-первых, это социальные условия наших работников, то есть, чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали: когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал Найем.

Таким образом, добавил он, количество компаний "Укроборонпрома", которые имеют долги перед своими работниками, несколько сократилась.

"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность", - отметил чиновник, хотя не стал уточнять, к какой конкретной цифре ожидается сокращение количества компаний-должников.

В ноябре генеральный директор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил, что 43 компании концерна имеют долги по выплате заработной платы своим сотрудникам.