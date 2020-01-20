Чуть более 2 тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 миллиардов людей, – исследование

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В докладе "Время заботиться" отмечается, что это "огромный разрыв", а само экономическое неравенство вышло из-под контроля. "Если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 г. в условиях крайней нищеты жило бы на 100 млн меньше людей", – говорится в докладе.

По расчетам Bloomberg, совокупное состояние 20 самых богатых людей мира удвоилось с 2012 г. с $672 млрд до $1397 млрд. Согласно рейтингу агентства Bloomberg Billionaires Index, самое большое состояние на данный момент у основателя Microsoft Билла Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса – по $116 млрд. В двадцатку богатейших людей также входят Уоррен Баффетт, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Ларри Пейдж, Сергей Брин.

"Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин", – приводит Bloomberg слова главного исполнительного директора Oxfam India Амитабха Бехара.

"Неудивительно, что люди начинают сомневаться, должны ли вообще существовать миллиардеры", – сказал он. По словам Бехара, человек, который экономил был по $10 000 долларов в день с момента постройки египетских пирамид, все еще будет иметь лишь одну пятую среднего состояния, которым обладают пять самых богатых людей на Земле.

По мнению авторов доклада, национальные правительства во всем мире должны "построить человеческую экономику, которая ценит то, что действительно имеет значение для общества, а не подпитывать бесконечную погоню за прибылью и богатством". Важными шагами на этом пути называются инвестиции в национальные системы ухода за детьми и введение прогрессивного налогообложения, включая налогообложение богатства.

Oxfam – международная благотворительная организация, ведущая борьбу с бедностью. Ее офисы действуют в 23 странах мира. Ежегодно она публикует доклады о неравенстве к началу Всемирного экономического форума в Давосе.