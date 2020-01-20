НБУ обязал банки раскрывать полную стоимость потребительского кредита

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Это сделано в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

"Теперь к стоимости потребительского кредита в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и др", - сообщает НБУ.

Цель нормы - раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов.