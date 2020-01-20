Украина снизила запасы в газохранилищах на 18,8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 18 января составил 67,81 млн куб. м при импорте 13,31 млн куб. м и внутренней добыче 56,66 млн куб. м.

По расчетам агентства, текущий объем превышает показатель запасов 18 января 2019 года на 44%, 18 января 2018 года – на 30,2%, 18 января 2017 года – на 63,7%, 18 января 2016 года – на 45,5%, 18 января 2015 года – на 75,5%.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.