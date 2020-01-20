Кабмин опубликовал зарплаты и премии министров за 2019 год. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

Самая большая средняя зарплата за сентябрь-декабрь 2019 года оказалась у министра внутренних дела Арсена Авакова – 100,041 тыс грн.

В сентябре Аваков получил 33,93 тыс грн, в октябре 82,072 тыс грн, в ноябре – 97,623 тыс грн. В декабре Авакову насчитали 186,541 тыс грн выплат с учетом 49,225 тыс грн надбавок и 137,317 тыс грн премий. Фактически Авакову выплачено за декабрь 150,166 тыс грн после выплат налогов и сборов.

Самая маленькая средняя зарплата за 2019 год оказалась у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета – 32,386 тыс грн. В сентябре-октябре Дубилет получил по 48 тыс грн, в ноябре – 16 тыс грн, в декабре Дубилету с учетом 17,544 тыс надбавок выдали после налогов и сборов 14,123 тыс грн.

Три министра получили материальную помощь. Это министр иностранных дел Вадим Пристайко – 111,848 тыс грн, министр социальной политики Юлия Соколовская – 94,788 тыс грн и министр в делах ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев Оксана Коляда – 41,492 тыс грн.

Премьер Алексей Гончарук получил в сентябре 61,916 тыс грн, в октябре – 60,087 тыс грн, в ноябре – 43,724 тыс грн. В декабре после выплаты налогов и сборов Гончарук получил 61,333 тыс грн. В декабре Гончаруку выдали 40 тыс грн надбавок и 36,19 тыс грн премии.

В сентябре Скалецкая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая получила 15,896 тыс грн, в октябре – 22,036 тыс грн, в ноябре – 34,841 тыс грн. В декабре с учетом надбавок и премий на руки Скалецкая получила 76,465 тыс грн.

Министр финансов Украина Оксана Маркарова в 2019 году получила среднюю зарплату в 62,075 тыс грн. В сентябре зарплата Маркаровой составила 36,384 тыс грн, в октябре – 61,890 тыс грн, в ноябре – 60,637 тыс грн. В декабре в общем Маркаровой насчитали 89,387 тыс грн, из которых 36,387 тыс грн составили надбавки, 53 тыс грн – премии. После вычета налогов и сборов Маркарова получила за декабрь 71,957 тыс грн.



