ЕС сократит производство сахара, – S&P Global Platts

Об этом со ссылкой на ассоциацию "Укрсахар" сообщает БизнесЦензор.

Производство сахара уменьшится вследствие засушливых погодных условий в начале сезона и сильных ливней в конце сезона, то есть урожайность свеклы не компенсирует сокращение посевных площадей в основных странах-производителях - Франции и Германии.

Компания AB Sugar, владелец British Sugar, заявила, что большая урожайность свеклы компенсирует сокращение посевных площадей в Великобритании и приведет к увеличению производства сахара 2019/2020 МГ (октябрь-сентябрь) на 3 тыс. тонн - до 1,18 млн тонн.

AB Sugar заявила, что в Великобритании сезон прогрессирует, даже несмотря на то, что "сильные ливни иногда замедляют сбора урожая".

Подразделение Associated British Foods сообщило, что в Испании производство свекловичного сахара ожидается ниже уровня прошлого года - 210 тыс. тонн из-за меньшей посевной площади, но это сокращение будет компенсировано увеличением объемов переработки сахара-сырца.

AB Sugar отметила, что за пределами Европы, в Illovo, южно-африканском производственном подразделении, "ожидается, что производство сахара будет близким к 1,7 млн тонн, что в целом соответствует прошлогоднему уровню, а производство в ряде других стран будет ограничено сильными ливнями в конце сезона".

Относительно китайского производственного подразделения, компания ожидает, что производство сахара уменьшится на 19 тыс. тонн - до 130 тыс. тонн, но благодаря лучшему качеству урожая свеклы и платежной системе, "которая привязывает некоторые платежи производителя к содержимому сахара в свекле", ожидается увеличение операционных результатов.