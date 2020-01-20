"Укрзализныця" купила у депутата кондиционеры в 5 раз дороже обычных

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,50 млн грн.

Речь идет о кондиционерах АВК-25, изготовленных по чертежам КЮЛИ.632381.051ГЧ. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрев в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в 5 раз меньше цены для "Укрзализныци".

В 2018 году "ЦОП" заказывал посреднику ООО "СП Климатехника" кондиционеры АВК-25 по 1,14 млн грн. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас - два компрессора.

Товар будет изготовлен не ранее 2020 года. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации - два года после введения в действие.

Сумма сделок на 0,01% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 млн грн.

Производитель "Завод" Экватор "принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору - депутату Николаевского горсовета от партии "Наш край", а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом было харьковское ООО "НПО "А.Т.О.Р" Владимира Морозова с продукцией того же "Экватора", причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

ООО "Элпо Украина" бесполезно требовало от заказчика разделить предмет закупки. По его словам, производителем кондиционера является "Экватор", а пульта регулирования температуры - "А.Т.О.Р". Фирма заявила, что заказчик умышленно ограничил свободную прозрачную конкуренцию.

Кроме того, "Tida Technic Ltd" (Великобритания) требовала от заказчика объединить 15 однотипных тендеров. Фирма заявила, что "ЦОП" раздробил закупку, чтобы провести обычные открытые торги вместо открытых торгов с публикацией на английском языке и переквалификации.

Перед этим АМКУ по жалобе ООО "НТП "Трансинвест" приказал отменить общий тендер ожидаемой стоимостью 46,39 млн грн. через допущение к оценке менее двух тендерных предложений, потому что "А.Т.О.Р" не прошел преквалификацию.

Остальные пять тендеров "ЦОП" обжалованы в АМКУ отклоненным ООО "НТП "Трансинвест".