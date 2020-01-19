В аэропорту Будапешта построили новую зону посадки для пассажиров лоукостов

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Первая фаза проекта включает пять выходов на посадку, которые позволяют идти к самолетам пешком, и один временный выход на посадку.

К лету аэропорт рассчитывает полностью завершить строительство и ввести в эксплуатацию вторую очередь новой зоны посадки.

Ее общая площадь составит 11 500 квадратных метров, что почти в 4 раза больше, чем площадь старого терминала для лоукостов, которая составляла 3 000 квадратных метров.

Общее число выходов на посадку увеличится до 14, из которых 8 будут позволять идти к самолетам пешком, а от 6 выходов на посадку пассажиров будут доставлять к самолетам с помощью автобусов.

На новых площадях разместят торговую зону, большие туалетные блоки и террасу для курильщиков.

Общий бюджет строительства составляет 25 млн евро. Финансирование ведется на средства воздушных ворот.

В аэропорту обращают внимание, что после завершения проекта пассажиры будут попадать в новую зону вылета с помощью крытого отапливаемого и кондиционированного коридора, в который из основного терминала можно будет попасть с помощью эскалаторов или лифта.

Путь в старую зону посадки вел через галерею телетрапа, из которого пассажиры спускались вниз по лестнице и шли по частично открытому коридору в здание с аскетичным оформлением и незначительным пространством для ожидания рейса.