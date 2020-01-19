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19.01.20 12:33

Богатейшим человеком мира по версии Forbes стал Бернар Арно

Глава холдинга LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior и Dom Perignon и другими) Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

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Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Состояние Бернара Арно оценивается в $117 млрд, Джеффа Безоса - в $115,6 млрд. Список Forbes обновляется в реальном времени.

В пятерку богатейших людей мира вошли:

Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019 году) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.

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