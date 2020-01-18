Рост мировой экономики в 2019 году стал самым низким за последнее десятилетие, – ООН

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

В прошлом году, по данным отчета, рост составил 2,3%.

"Однако в мире может наблюдаться небольшое оживление экономической активности в 2020 году с ростом на 2,5%. Но обострение отношений в торговой сфере, финансовые потрясения или эскалация геополитической напряженности могут сорвать возобновление роста", - сказал главный экономист ООН, помощник Генсека ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис, представляя отчет.

По неблагоприятному сценарию, отметил он, мировой рост упадет до 1,8%. Длительная слабость глобальной экономической активности может обусловить значительные препятствия для устойчивого развития, в частности для преодоления бедности и создания надлежащих рабочих мест.

В то же время, как сказано в отчете, "неравенство и углубление климатического кризиса подпитывают недовольство во многих частях мира".

В США, "учитывая политическую неопределенность, недостаточную деловую уверенность и ослабление фискального стимулирования", ожидается сокращение роста ВВП с 2,2% в 2019 году до 1,7% в 2020 году.

В ЕС "производство, как и раньше, будет сдерживаться глобальной неопределенностью, но частично это будет компенсироваться устойчивым ростом частного потребления, что даст возможность несколько увеличить рост ВВП с 1,4% в 2019 году до 1,6% в этом году", - говорится в документе.

Согласно отчету, наиболее быстрыми темпами будут развиваться страны Восточной Азии, которые послужат весомым источником глобального роста. В Китае прогнозируется постепенное замедление роста ВВП с 6,1% в 2019 году до 6% в 2020-м и 5,9% - в 2021 году. Ожидается также некоторый рост экономики в крупных развивающихся странах, в частности Бразилии, Индии, Мексике, России и Турции.

На карте, где обозначено динамику ВВП на душу населения каждой страны, видно, что экономический спад ожидается в Венесуэле, Аргентине, Эквадоре, Намибии, Анголе, Замбии, Судане, Иране, Омане.

Украина обозначена как территория с прогнозом роста от 2 до 5% на душу населения. Россия – от 0,5 – до 2%, Польша и Молдова – более 5%.