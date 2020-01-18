Boeing обнаружил еще одну проблему в программном обеспечении скандальной модели 737 Max

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В Boeing отметили, что выявленная уязвимость может задержать возвращение этой модели самолетов к полетам.

По данным агентства, проблему зафиксировали во время технической проверки и до завершения разработки обновленного ПО. По словам представителя компании, проблема связана с функцией программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

Напомним, полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру после двух произошедших подряд авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии). В обоих случаях, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек, потерпели крушение самолеты этой модели. На фоне кризиса в компании, повлекшей также миллиардные убытки, ушел в отставку генеральный директор Boeing. С начала 2020 года компания приостанавливает производство самолетов 737 MAX.