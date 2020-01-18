Коломойский заявил, что не имеет отношения к скандальным аудиозаписям Гончарука

Так Коломойский ответил на вопрос журналиста hromadske, сообщает БизнесЦензор.

Вечером 15 января в сети опубликовали якобы аудиозапись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, на котором он говорит о примитивном понимании экономики у президента Владимира Зеленского, а себя называет "профаном".

В совещании, кроме якобы Гончарука, участвуют люди с голосами, похожими на заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову. Они обсуждают укрепление курса гривны, что в частности стало причиной "дыры" в бюджете на 50 млрд гривен ($2,06 млрд). Пресс-служба правительства выступила с заявлением, в котором говорится, что "пресс-служба не располагает информацией о подлинности аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет".

Впоследствии появилась вторая часть записи, на которой помимо якобы Гончарука, Рожковой и Маркаровой есть голоса, похожие на Милованова, заместителя главы Офиса президента Юлии Кузнецовой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

После слива премьер заявил, что команду президента и правительства "не сломать", однако уже 17 января стало известно, что он написал заявление об отставке.

Из-за заявления Гончарука в Раде отменили час вопросов к правительству. И наконец министры пришли в Раду, Гончарук извинился за опоздание и сообщил, что передал президенту заявление об отставке в соответствии с Конституцией и написал заявление на имя спикера Рады, на что Дмитрий Разумков, спикер парламента, не в микрофон сказал, что ничего не получал.

В свою очередь, 17 января Зеленский поставил правоохранителям требование за две недели установить причастных к записи разговоров Гончарука с министрами и представителями НБУ.