Зеленский отказался отправить Гончарука в отставку

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам встречи Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком, передает БизнесЦензор.

"Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", – сказал президент, обращаясь к Гончаруку.

В частности, правительство должно представить президенту новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет поднимать эти заработные платы", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

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Кроме того, президент подчеркнул важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений.

"Мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональным данным", – сказал глава государства.

Также Зеленский заявил о необходимости переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти. В частности, речь идет о разделении функций в ряде министерств.

"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – сказал президент.

Владимир Зеленский также попросил главу Кабмина наладить работу с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами.

"Вы – глубоко в экономике, в современных процессах, которые происходят в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты – решительные, реформаторские, иногда непопулярные, – у них нет времени с ними даже ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это – ненормально", – отметил президент.

Со своей стороны премьер-министр поблагодарил президента за доверие и согласился с предложенными изменениями, которые необходимо провести в ближайшее время.

"Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи", – сказал Гончарук.

По результатам встречи премьер пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о деятельности Кабмина и представить его в парламент. В частности, народным депутатам представят концепцию усиленного правительства, а также его частичного организационного переформатирования.

Как сообщалось, в пятницу утром премьер Алексей Гончарук подал заявление президенту Владимиру Зеленскому об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства.

Напомним, Верховная Рада 4 октября 2019 года одобрила Программу деятельности Кабинета министров. Утвержденный документ делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции, премьер-министр, другие члены Кабинета министров имеют право заявить Верховной Раде об отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции о недоверии Кабинету министров влекут за собой отставку всего состава правительство. В таких случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, определенные Конституцией.