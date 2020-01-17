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17.01.20 18:56

Fiat Chrysler займется производством электромобилей в Китае

Fiat Chrysler (FCA) и тайваньский производитель электроники Hon Hai Precision Industry (торгуется на бирже как Foxconn Technology Group) ведут переговоры о создании СП, которое будет производить электромобили нового поколения и разрабатывать автомобили с подключением к интернету на китайском рынке.

Fiat Chrysler займется производством электромобилей в Китае

Информацию подтвердили в FCA, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Как отмечается в заявлении итальяно-американского производителя, предлагаемое сотрудничество позволит сторонам объединить возможности двух признанных глобальных лидеров в области автомобильного дизайна, инжиниринга, производства и мобильного программного обеспечения, чтобы сконцентрировать внимание на растущем рынке электромобилей. Компании готовятся подписать предварительное соглашение о создании СП, участники которого получат равные доли.

По данным Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, соглашение будет подписано уже в первом квартале. Председатель совета директоров тайваньской компании Янг Лю сообщил агентству, что "Hon Hai будет заниматься дизайном, компонентами и управлением сетью поставок", собственно сборкой автомобилей она заниматься не будет. Китайский рынок был выбран из-за его объемов, потребители Китая покупают больше электромобилей, чем потребители других стран.

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