БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
17.01.20 18:31

Флот "Нибулона" перевез за год рекордные 3,8 миллиона тонн грузов

По итогам навигации за 2019 год флот судоходной компании "Нибулон" транспортировал по рекам Украины рекордное количество грузов.

Флот "Нибулона" перевез за год рекордные 3,8 миллиона тонн грузов

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании, передает БизнесЦензор.

С начала навигации флот компании, который сегодня насчитывает 77 единиц, совершил 930 рейсов, транспортировав по внутренним водным путям более 3,8 млн тонн грузов, что превышает показатель предыдущего года на 35%.

Более 3 млн тонн грузов было перевезено по Днепру и Бугско-Днепровско-лиманскому каналу, и около 800 тыс. тонн – по Южному Бугу.

Кроме зерна, судоходная компания перевозила металлопродукцию, железобетонные плиты, песок, сваи, херсонские арбузы и дыни.

По итогам 2019 года компания "Нибулон" отгрузила около 5,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Таким образом компании удалось побить 10-летний рекорд, на 8% увеличив годовой объем экспорта. Также в компании проинформировали, что в планах компании на 2019/2020 маркетинговый год – отгрузить 6 млн тонн продукции (в 2018/2019 МГ было отгружено 5,2 млн тонн).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100