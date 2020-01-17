Антимонопольный комитет рекомендовал снизить счета на отопление

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

В частности, местные власти и поставщики отопления должны обеспечить изменение размера начислений за отопление и горячую воду в течение отопительного периода 2019/2020 года, в связи с уменьшением цены на природный газ, который является основной составляющей себестоимости тепловой энергии.

Также АМКУ рекомендовал им обеспечить своевременное информирование потребителей о принятых мерах по изменению размера начислений за отопление и горячую воду.

По мнению Комитета, невыполнение указанных рекомендаций может содержать признаки нарушения законодательства об экономической конкуренции и злоупотребления монопольным положением.

АМКУ также предоставил рекомендацию провести перерасчет всем категориям потребителей за предоставленные, предоставленные не в полном объеме и/или несоответствующего качества услуги, учитывая условия аномально теплой зимы.

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Как сообщалось, ранее Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объвило, что уменьшит начисления за тепло и горячую воду за декабрь 2019 года на 22-23%. Решения о снижении начислений также принял ряд других поставщиков тепла в регионах.

Напомним, 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и снизить сумму в платежке за отопление до 30%, а начисленные к уплате суммы за тепловую энергию в декабре могут быть уменьшены на 300-400 грн.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составила 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). На январь она установлена на уровне 5500 грн за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).