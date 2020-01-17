Минцифры создало совет по вопросам искусственного интеллекта

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook, передает БизнесЦензор.
В состав комитета входят представители бизнеса, украинских и зарубежных IT-компаний, сферы здравоохранения и медицины.
Минцифры подчеркнуло, что искусственный интеллект важен прежде всего для национальной безопасности Украины, образования и экономики.
"Увеличение количества в Украине квалифицированных инженеров в областях Computer vision, Machine learning, Big data, Neuro-Linguistic Programming является критически необходимым. Иначе Украина еще долго не сможет догнать современность развитых стран. Искусственный интеллект – одна из составляющих капитализации современных корпораций. Без данных и их обработки с помощью искусственного интеллекта украинский бизнес не имеет шансов быть замеченным на мировой карте", – сказано в сообщении.
Приоритетами своей работы экспертный комитет определил:
- создание стратегии развития ИИ-сферы в Украине, выполнение которой будет способствовать разработке полезных проектов, инициатив и программ и интеграции достояний ИИ в сферу госуправления;
- увеличение количества ИИ-инженеров и предпринимателей в Украине;
- присоединение Украины к международному сообществу ИИ, в частности – помощь украинским представителям в возможности участвовать в международных конференциях и программах по развитию сферы ИИ;
- стимулирование украинского бизнеса использовать достояние ИИ.