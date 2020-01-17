БизнесЦензор

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17.01.20 20:38

Минцифры создало совет по вопросам искусственного интеллекта

Министерство цифровой трансформации Украины сформировало экспертный комитет по вопросам развития сферы искусственного интеллекта.

Минцифры создало совет по вопросам искусственного интеллекта

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Facebook, передает БизнесЦензор.

В состав комитета входят представители бизнеса, украинских и зарубежных IT-компаний, сферы здравоохранения и медицины.

Минцифры подчеркнуло, что искусственный интеллект важен прежде всего для национальной безопасности Украины, образования и экономики.

"Увеличение количества в Украине квалифицированных инженеров в областях Computer vision, Machine learning, Big data, Neuro-Linguistic Programming является критически необходимым. Иначе Украина еще долго не сможет догнать современность развитых стран. Искусственный интеллект – одна из составляющих капитализации современных корпораций. Без данных и их обработки с помощью искусственного интеллекта украинский бизнес не имеет шансов быть замеченным на мировой карте", – сказано в сообщении.

Приоритетами своей работы экспертный комитет определил:

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