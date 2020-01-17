Доля теневой экономики должна снизиться до 20% ВВП к 2025 году, – Стратегия развития финсектора

Это предусматривает Стратегия развития финансового сектора, которую 16 января утвердили регуляторы финансового рынка, передает БизнесЦензор со ссыклой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, опубликованному на сайте Национального банка Украины, общий объем госдолга за этот период должен снизиться с 52,3% до не более 40% к ВВП, дефицит госдолга – с 2,1% в 2019 году до 1,5% по итогам 2024 года.

Предусматривается, что доля госбанков в активах банковской системы за этот период уменьшится с 60,1% до не более 25%.

Доля неработающих кредитов в банковской системе уменьшится и не будет превышать 10% от общего объема кредитов (против 52,9% в 2019 году). При этом чистые кредиты в валюте от общего объема кредитов на чистой основе уменьшатся с 41,4% до не более 30%, а валютные депозиты не будут превышать 30% от общего объема депозитов (против 41,7% в 2019 году).

Объем чистых банковских кредитов вырастeт с 16,5% до 22% к ВВП, а уровень проникновения кредитования МСП – с 1,4% до 3% к ВВП.

Соотношение наличных (M0) к ВВП уменьшится с 9,2% до не более 7,5%.

Доля банков-эмитентов НПС "Простир" вырастет с 21,5% до более 70%, а уровень приема платежных карт "Простир" – до более 99%.

Уровень доверия населения к финансовой системе к 2025 году увеличится с 10% до 60%, индекс уровня финансовой грамотности – с 11,6 до 12,5.