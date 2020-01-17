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17.01.20 17:05

Госводагентство проведет модернизацию лабораторий для оценки качества воды

Сейчас для внедрения европейских подходов мониторинга вод в Украине продолжается обустройство 4 базовых лабораторий.

Госводагентство проведет модернизацию лабораторий для оценки качества воды

Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, уже согласованы стратегические планы и цели на 2020 год для реализации измерительных лабораторий.

В частности, в течение 2020 года введение государственного мониторинга вод будет двигаться такими шагами:

В планах Госводагентства со второго полугодия 2020 года полноценно запустить эту лабораторию в работу. По оценке поставщиков оборудования для лаборатории в Вышгороде Украина лучше всего выполнила все требования ЕС к инфраструктуре среди других шести стран проекта.

В результате будеть достоверная информация относительно химического состояния массивов поверхностных вод.

В частности, запланировано покрытие 10% водных массивов для исследований загрязняющих веществ для определения химического состояния.

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