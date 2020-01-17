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17.01.20 16:54

Задержанная за взятку глава новой Одесской налоговой вышла из СИЗО под залог

Отстраненная и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла на свободу под залог 904 тыс. грн.

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Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня за Чеботареву внесен залог в 904 тысячи гривен, определенный Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы содержания под стражей. Ей выдана соответствующая справка, и она вышла из СИЗО", – сказала Чемерис.

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Как сообщалось, 13 января НАБУ заявило о разоблачении и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области на предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю подразделения областной прокуратуры.

По данным следствия, и.о. начальника ГУ Налоговой службы Наталья Чеботарева вместе со своим заместителем предложила руководителю подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. За это прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников налоговой, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

После этого глава Государственной Налоговой службы Сергей Верланов отстранил от выполнения обязанностей все руководство налоговой в Одесской области.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для  Чеботаревой в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в 904 тыс. грн. 

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