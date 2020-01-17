Мининфраструктуры планирует поднять ставку за аэронавигационное обслуживание

Об этом говорится в проекте приказа министерства, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Единичную ставку платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) на маршруте предлагается увеличить с 51,1 евро до 57,55 евро. В сопроводительных документах указывается, что основной причиной увеличения тарифа в евро является укрепление курса гривни. Тогда как при формировании ставок на 2019 год учитывался курс 33,5 грн за 1 евро, то ставки на 2020 год формируются из расчета курса 29 грн за 1 евро.

"При использовании курса 33,5 грн за 1 евро новые ставки на 2020 год составляли бы 49,82 евро за обслуживание на маршруте и 343,3 евро за обслуживание на подходе и в районе аэродрома", - отмечается в документе.

Ставку платы за обслуживание на подходе и в районе аэродрома для всех украинских аэропортов предлагается установить на уровне 396,57 евро. В соответствии с приказом Мининфраструктуры №415 от 4 июня 2019 года для аэропорта "Борисполь" размер ставки составляет 210 евро и 411 евро для других аэропортов.

Таким образом, новый тариф, в случае его утверждения, увеличится почти в два раза для "Борисполя" и незначительно (-3,5% уменьшится для других аэропортов страны.

В декабре 2019 года Антимонопольный комитет Украины посчитал, что приказ Мининфраструктуры в текущем виде ставит крупнейший аэропорт Украины в привилегированное положение по сравнению с другими воздушными воротами, что может привести к ограничению конкуренции.

АМКУ обязал министерство внести изменения в приказ и убрать из него дискриминационные условия.

Ранее в АМКУ на снижение ставок сборов для аэропорта "Борисполь" пожаловалась ассоциация "Аэропорты Украины", в которую входит 20 аэропортов страны, назвав приказ Мининфраструктуры коррупционным.