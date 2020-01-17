Голландский аукцион по продаже стадиона "Черноморец" не состоялся

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

Начальная цена пула активов составляла 733,25 млн грн и снизилась в течение торгов на 50% по условиям голландской модели аукциона – до 366,63 млн грн. Однако купить лот даже по такой цене желающих не оказалось.

Пул включает комплекс нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", расположенный в историческом центре Одессы по адресу ул. Маразлиевская, 1/20, а также права требования АО "Имэксбанк" по 40 договорам, заключенным с юрлицами. Задолженность за ними составляет 13,2 млрд грн, из них по телу кредитов – 7,2 млрд грн, остальные 6 млрд грн – проценты.

Ранее эти активы выставлялись на продажу 13 раз за полтора года – сначала в системе "Prozorro.Продажи", а затем – на иностранных площадках, однако так и не были выкуплены. Стартовая цена комплекса зданий стадиона "Черноморец" составила 1,13 млрд грн. Стоимость с того времени упала почти на 40% из-за отсутствия спроса на этот актив.

По словам экспертов рынка, актив привлекает внимание инвесторов, однако пока никто не решился его купить. Как показывает практика, чтобы стать полноценным владельцем такого актива, покупателю придется потратить много времени, усилий и средств, пройти через череду судов. Это существенно влияет на спрос и снижает цену актива.

Следующий аукцион по продаже пула активов – одесского стадиона "Черноморец" и прав требования по кредитам 40 юрлиц – состоится в конце января-начале февраля 2020 года на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN), с целью привлечь как можно больше участников торгов, в том числе иностранных инвесторов.