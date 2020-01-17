Жители Харькова получат отдельную квитанцию за доставку газа

Об этом говорится в сообщении "Харьковгоргаза", передает БизнесЦензор.

В 2020 году решением НКРЭКУ из счетов за газ удалена плата за распределение природного газа. Стоимость услуг по доставке газа исключена из общего счета за газ и выставлена отдельной квитанцией. Таким образом, потребители газа смогут увидеть, кому и за какие услуги они платят деньги. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Разделение платежек состоится для потребителей всей страны.

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от использованного им объема газа в прошлом газовом году. Газовый год - это период с 1 октября по 30 сентября. Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается следующим образом: индивидуальный объем использованного газа делится на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа. Действующий тариф на распределение (доставку) для АО "Харьковгоргаз" с 1 января 2020 года составляет 0,36 грн (с НДС).

Например, ежемесячная плата за доставку природного газа для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, то есть с газовой плитой, без счетчика, будет составлять 1,18 грн на одного человека.

Расчет потребителей со счетчиками газа, в зависимости от потребления газа, например, использовавших 80 кубометров газа в год, необходимо поделить на 12 месяцев и умножить на действующий тариф 0,36, таким образом получая 2,39 грн в месяц с НДС.

Потребитель может оплатить доставку одним платежом - заранее, за несколько месяцев. Таким образом, он уменьшит свои расходы на комиссию банка при проведении платежей. Согласно условиям типового договора, стоимость услуг по доставке газа бытовой потребитель должен оплачивать до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги, на основании счета АО "Харьковгоргаз".

АО "Харьковгоргаз" - предприятие, которое осуществляет распределение газа на территории Харькова. Протяженность распределительных, вводных, внутренних газопроводов и газопроводов-вводов составляет более 8 тыс. километров, ежегодный объем транспортировки природного газа составляет 1,4 млрд кубометров. АО "Харьковгоргаз" обеспечивает природным газом более 500 тыс. домовладений и более 3,5 тыс. промышленных предприятий, организаций, учреждений.