Гончарук пригрозил ликвидировать Строительную инспекцию

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на совещании с представителями строительной отрасли, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу премьера.

"Схематозов", в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она есть сейчас", – заявил Гончарук.

Премьер отметил, что в прошлом году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%, тогда как правительство ставит целью достичь среднеевропейского уровня в 6%.

Гончарук напомнил, что в декабре начал работать электронный кабинет застройщика для объектов класса последствий СС1, на очереди запуск сервиса для строительства классов СС2 и СС3.

"В течение 2-3 месяцев мы окончательно запустим е-сервис для всех объектов. Все разрешения на строительство уже можно подавать онлайн! Это важно, поскольку теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство оцениваются до 100 млн грн в год. А по данным 2018 года, почти 50% заявок получили отказы! Больше ни один чиновник не сможет "кошмарить" застройщика взятками и надуманными отказами", – подчеркнул премьер.

Напомним, Кабмин в декабре 2019 года назначил первым заместителем и и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции юриста Елену Костенко, которая до этого занимала должность начальника Управления по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.