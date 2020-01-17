Электронные услуги для строительства "сложных" объектов появятся через 2-3 месяца, – Федоров

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время совещания по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве 17 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Первое, что мы сделали, - мы запустили (электронные) услуги для СС1. Мы знаем, что многих из вас это не касается, вы ждете СС2 и СС3. Мы над этим работаем, через два-три месяца они будут", - отметил Федоров.

Он добавил, что в министерстве работают над созданием нового реестра разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

13 декабря 2019 года в Украине презентовали электронный Кабинет застройщика, который предоставляет административные услуги для строительства объектов незначительного класса последствий (СС1).

Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время презентации заявляла, что административные услуги для объектов строительства класса последствий СС2 и СС3 начнут предоставляться в электронном кабинете застройщика с ноября 2020 года.

Реестр разрешительных документов ГАСИ в формате открытых данных был опубликован 26 декабря 2019 года.