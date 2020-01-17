Окружение Коломойского подало 285 новых исков против "Приватбанка"

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на данные реестра судебных решений, юристы "Приватбанка" подтвердили эту информацию, передает БизнесЦензор.

В том числе в Хозсуда Киева подано 220 исков, в которых связанные с бывшими владельцами банка компании требуют отменить соглашения в рамках проведенной накануне национализации "Приватбанка" реструктуризации его корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн. Сейчас с учетом процентов, подтвержденная аудиторами, сумма долга составляет 213 млрд грн.

Тогда эти компании получив займы в "Приватбанке" под 10,5% годовым на основании договоров поручительства погасили долги предыдущих заемщиков, предоставив менее качественное залоговое имущество.

Вторая группа состоит из 45 исков миноритарных акционеров и бывших топ-менеджеров "Приватбанка", поданных в Хозсуд Киева. Они оспаривают в том числе процедуру bail-in – принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время его национализации.

Как объяснили юристы "Приватбанка", эти группа исков была подана, так как 21 декабря заканчивался срок исковой давности (3 года), когда они могли бы это сделать.

Третья группа из 20 исков подана против руководства "Приватбанка" от имени созданного Максимом Шевченко профсоюза. Действия этого профсоюза информационно поддерживаются приближенным к Коломойскому нардепом Александром Дубинским. Таким образом олигарх пытается сменить руководство "Приватбанка", чтобы закрыть инициированные против него судебные процессы.

Как объяснили изданию осведомленные источники в юридических кругах, Игорь Коломойский больше всего опасается устной дачи показаний в Высоком суде Лондона. Там к олигарху и его партнеру Боголюбову "Приватбанком" выдвинуты обвинения в мошенничестве и выводе средств на сумм в $3 млрд (с учетом процентов). Дача ложных показаний в этом суде может закончится для него и его партнера Боголюбова криминальным преследованием и конфискацией имущества.

Кроме того, олигарх не хочет покидать пределы Украины, у которой нет договора об экстрадиции с США, где на него заведено уголовное дело. В связи с этим активизировались и юридические силы олигарха, начавшие подавать сотни исков.

Как сообщалось, экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов до 10 января должны были подать в Высокий суд Лондона аргументы защиты по иску государственного банка.

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Напомним, 15 октября 2019 года государственный "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

Полностью отменив решение суда первой инстанции, судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что "Приватбанк" имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (включая проценты – $3 млрд), а также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября.