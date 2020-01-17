Рада разблокировала подписание изменений в Таможенный кодекс

За принятие такого решения проголосовал только 91 депутат из 396 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Таким образом, после отклонения этого проекта постановления председатель Верховной Рады может подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщалось, 14 янвааря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы", который призван урегулировать структуру управления Государственной таможенной и Государственной налоговой служб.

Законом вводится новый формат деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.