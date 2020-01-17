Минэкоэнерго создало совет по развитию водородной энергетики

Об этом заместитель министра Алексей Рябчин сообщил в ходе совещания, посвященного потенциалу развития водородной энергетики в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство через механизмы Научно-технического совета рассматривает возможность профинансировать работы по гармонизации стандартов и снятии регуляторных барьеров для имплементации современных водородных проектов в Украине. Это то минимальное, что мы можем сделать для развития водородной энергетики имеющимися ресурсами объединенного Минэкоэнерго, поэтому призываем к сотрудничеству профильные институты, бизнес, хозяйствующие субъекты и международных партнеров", – сказал Рябчин.

По словам чиновника, за стратегическое направление развития водородной энергетики будет отвечать заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Сергей Масличенко.

"Водородная энергетика – это будущее, куда движется весь мир... Но первым шагом для министерства должна стать научно-техническая составляющая, исследования и понимания процессов, куда мы движемся. Министерство не планирует заниматься коммерциализацией технологий, для этого есть бизнес и хозяйствующие субъекты. Для нас это кропотливая работа по гармонизации стандартов, обеспечению правил безопасности и интеграции вопросы водородной энергетики в стратегии развития сектора", – добавил Рябчин.

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Как отмечают в пресс-службе Минэкоэнерго, сегодня в мире есть много способов использования водорода – это и добавления 5-10% водорода к природному газу, транспортируемому трубопроводным транспортом и применение водородных технологий для аккумуляции и передачи "зеленой" энергии, производства металлургической, химической продукции, а также – в транспортном секторе.

Водород успешно используют как сырье уже много лет. Его можно получить, выделив из ископаемого топлива и биомассы, термохимическим способом. Но особое внимание во всем мире приковано к технологиям получения и использования так называемого "зеленого водорода".

"Есть много вариантов его получения, например, благодаря электролизу воды с использованием энергии солнца или ветра. Это положительно влияет на экологию, потому что обеспечивает сокращение выбросов парниковых газов, а следовательно, декарбонизации энергетики, промышленности и транспорта. Украина для этого должна иметь как сырьевую базу, так и научный потенциал", – указывают в пресс-службе министерства.