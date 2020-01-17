Гончарук анонсировал цель снизить ставки по ипотеке до 10% годовых

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной сферы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, "минус один" процент мы не сделаем в ближайшее время. Но дойти до 10-11% по ипотеке в этом году – это очень амбициозная, но важная задача. Мы с Национальным банком над этим работаем. При инфляции 4% это сложно, но реально", – сказал премьер.

Читайте также: ГИУ планирует расширить программу лизинга жилья для полицейских на другие категории населения

Как сообщалось, ранее первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что уже сейчас банки имеют возможность предоставлять кредиты на покупку жилья под 14-15% годовых, а 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

В то же время ранее в НБУ отмечали, что восстановление ипотечного кредитования сдерживается высокими рисками первичного рынка недвижимости, регуляцию которого необходимо усилить