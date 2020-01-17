Власти Приднестровья запретили въезд машин с молдавскими номерами в Украину

Об этом сообщило "министерство иностранных дел" находящейся под протекторатом России непризнанной республики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня в адрес представителя по политическим вопросам от Республики Молдова, а также международных участников формата "5+2" было направлено официальное обращение с информацией о том, что в соответствии с решением Совета Безопасности ПМР, в качестве ответной меры с 24 января вводятся ограничения на пересечение государственной границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдавии гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ", – говорится в сообщении.

По сути, это означает, что молдавские автомобилисты не смогут проезжать через Приднестровье, направляясь в Украину. Речь идет, прежде всего, о популярных в Молдове направлениях на Киев и Одессу.

Так, если в Одессу можно ездить и другими путями, то для поездки из Кишинева в Киев придется объезжать около 150 км.

Власти непризнанного Приднестровья заявили, что вводят эту меру в ответ на решение официального Кишинева ограничить выезд за рубеж автотранспорта с приднестровскими номерами, а также водителям с приднестровскими правами.

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С 10 января выезд за рубеж для приднестровских автомобилей разрешен только при наличии нейтральных номеров и водительских удостоверений признанных государств.

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии объяснило запрет тем, что согласно протоколу от 24 апреля 2018 года, автомобилисты Приднестровья вправе участвовать в международном дорожном движении лишь при наличии нейтральных автомобильных номеров и наклейки на стекле MD, выдаваемых после регистрации в спецпунктах в Тирасполе и Рыбнице. Причем, это касается лишь частного легкового транспорта, а не грузового или пассажирского.

"О водительских документах в соглашении ничего не говорится, но подразумевается, что для выезда за рубеж необходимы права международного образца, выданные признанными государствами", - отмечается в сообщении.