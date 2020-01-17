Украина начнет выплаты по привязанным к росту ВВП облигациям, – НБУ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.

Накануне заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб по просьбе журналистов оценил возможную первую выплату по ним в 2021 году на уровне около $100-110 млн.

В качестве начальных данных для расчетов он назвал сделанный Нацбанком прогноз ВВП Украины в 2019 году в 3,5%, номинальный ВВП около 4 трлн грн и средний курс за минувший год 25,8 грн/$.

"Математика там легкая: 3,5% роста дают выплату $100-105-110 млн в 2021 году", – сказал Сологуб, уточнив, что изменения могут быть, не незначительные.

Замлавы НБУ отметил, что вопрос об определении точной суммы выплаты следует ставить Минфину и искать в детальном описании условий выпуска ВВП-варрантов.

Сологуб напомнил, что Нацбанк прогнозирует сохранение роста ВВП Украины в 3,5% и по итогам 2020 года с его ускорением до 4% в 2021 году, однако 30 января этот прогноз может быть подтвержден или обновлен.

Замглавы НБУ добавил, что ожидаемое замедление роста в четвертом квартале 2019 года пока не видится новой тенденцией.

"Сейчас мы смотрим на высокочастотные данные: по металлурги, по ценам, по объемам… Судя по всему, такое "дно" – оно было в октябре и ноябре. Цифры декабрьские и ожидания на этот год – они не супер-пупер позитивные, но они не хуже, чем было в октябре-ноябре. Соответственно, из того, что мы видим по самым последним данным, сложно назвать началом новой тенденции", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, в то же время министр финансов Оксана Маркарова накануне заявила, что условия (триггеры), которые запускают выплаты по выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году ВВП-варрантам, еще не наступили.

https://biz.censor.net.ua/n3170285

Ранее сообщалось, что Минфин и Кабинет министров обсуждают стратегию по ВВП-варрантам. При этом глава министерства отмечала, что говорить о ней пока преждевременно.

Читайте также: Евробонды Украины подорожали на 2,75% после новостей о новой программе с МВФ

В сентябре 2019 года котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, достигали до 93% от номинала на новостях о планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 годах должна будет заплатить по ВВП-варрантам, выпущенным по номиналу на $3,24 млрд, суммарно около $9 млрд.

Подробнее о будущих возможных выплатах по варрантам читайте в колонке директора по аналитике инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия: Якщо уряд вірить в економічне чудо, то йому треба викупити "облігації Яресько" за $2,85 млрд

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд , то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% от номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в секредине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,485%. Однако проблемы в переговора с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше.