БизнесЦензор

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17.01.20 13:58

"Богдан" Гладковского обжаловал иск прокуратуры по реструктуризации 1,3 миллиарда долга "Укрэксимбанку"

Компания "Богдан Моторс" обжаловала исковое заявление Генпрокуратуры о незаконности заключения договора новации между компанией и государственным "Укрэксимбанком", в рамках которого кредитная задолженность "Богдан Моторс" на сумму более 1,3 млрд грн реструктуризирована на 13 лет (до 2031 года).

"Богдан" Гладковского обжаловал иск прокуратуры по реструктуризации 1,3 миллиарда долга "Укрэксимбанку"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующий отзыв предоставлен в Хозяйственный суд Киева 17 января", - сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

Обвинения прокуратуры он назвал "абсолютно безосновательными и надуманными" и со ссылкой на мнение представляющих компанию юристов заявил: такие действия прокуроров "могут быть свидетельством желания власти довести одного из крупнейших украинских автопроизводителей до банкротства".

Красуля отметил, что проценты по кредиту продолжают начисляться, кредит защищен залоговым имуществом - заводами компании и их оборудованием, сохранение имущества ежемесячно контролирует кредитор.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 27 декабря 2019 года по иску Генпрокуратуры открыл производство по делу о признании недействительным договора о реструктуризации долгов автомобильной компании "Богдан Моторс" перед "Укрэксимбанком" на сумму 1,3 млрд грн.

Договор новации между сторонами, который предполагал значительную отсрочку погашения долга, был подписан в июне 2018 года. По его условиям, в частности, процентные ставки по кредиту АК "Богдан Моторс" насчитывались в размере 0,46% годовых в период с 1 июня по 31 декабря 2018 года, в 2019 году – 0,96%, в 2020 году – 1,46%, за 2021 год – 2,46%, за 2022 год – 5,46%, в 2023 году – 12,46%, в 2024 году – 15,46% и с 1 января 2025 года до 25 декабря 2031 года – 17,46%.

В "Богдан-Моторс" отмечали, что кредит привлекался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского – бывшего первого заместителя секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Гладковский был задержан, но вышел под залог в сумме более 10 млн грн.

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

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