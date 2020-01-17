"Богдан" Гладковского обжаловал иск прокуратуры по реструктуризации 1,3 миллиарда долга "Укрэксимбанку"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующий отзыв предоставлен в Хозяйственный суд Киева 17 января", - сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

Обвинения прокуратуры он назвал "абсолютно безосновательными и надуманными" и со ссылкой на мнение представляющих компанию юристов заявил: такие действия прокуроров "могут быть свидетельством желания власти довести одного из крупнейших украинских автопроизводителей до банкротства".

Красуля отметил, что проценты по кредиту продолжают начисляться, кредит защищен залоговым имуществом - заводами компании и их оборудованием, сохранение имущества ежемесячно контролирует кредитор.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 27 декабря 2019 года по иску Генпрокуратуры открыл производство по делу о признании недействительным договора о реструктуризации долгов автомобильной компании "Богдан Моторс" перед "Укрэксимбанком" на сумму 1,3 млрд грн.

Договор новации между сторонами, который предполагал значительную отсрочку погашения долга, был подписан в июне 2018 года. По его условиям, в частности, процентные ставки по кредиту АК "Богдан Моторс" насчитывались в размере 0,46% годовых в период с 1 июня по 31 декабря 2018 года, в 2019 году – 0,96%, в 2020 году – 1,46%, за 2021 год – 2,46%, за 2022 год – 5,46%, в 2023 году – 12,46%, в 2024 году – 15,46% и с 1 января 2025 года до 25 декабря 2031 года – 17,46%.

В "Богдан-Моторс" отмечали, что кредит привлекался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке производственной мощностью 6 тыс. ед. техники в год и завод легковых авто в Черкассах).

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского – бывшего первого заместителя секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Гладковский был задержан, но вышел под залог в сумме более 10 млн грн.

Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью закупки за счет государственного оборонного заказа грузовых автомобилей производства принадлежащей ему компании "Богдан Моторс", в результате чего государству нанесены убытки на 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.