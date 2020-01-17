Минфин объявил повторный конкурс на главу "Укрэксимбанка"

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, документы от претендентов будут приниматься до 31 января, а собеседование лучших кандидатов с набсоветом состоится 11 февраля, передает БизнесЦензор.

Кандидаты должны иметь опыт работы в банковском или финансовом секторе не менее пяти лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях – не менее трех лет, иметь безупречную деловую репутацию, а также отвечать требованиям, необходимым для получения доступа к гостайне.

Как сообщалось, 6 декабря 2019 года наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" принял решение о повторном проведении конкурсного отбора председателя правления банка.

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Напомним, глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко был задержан 16 ноября 2019 года сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Гриценко в виде залога в 3 млн грн без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн грн и взять его под стражу.

Гриценко подозревается в участии в период с сентября 2014 года по настоящее время в преступной организации, в составе которой по заказу бывшего первого вице-премьера времен Януковича Сергея Арбузова и олигарха Сергея Курченко он помогал легализовать $100 млн. Общая сумма предполагаемой легализации - $506 млн.

Напомним, Гриценко назначили на пост главы правления "Укрэксимбанка" в августе 2014 года.