Оптовые цены на автогаз упали на 8% с начала года

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, цены внутренних аукционов к 16 декабря опустились до 16 тыс. грн за тонну, что на 10% ниже цены на конец прошлого года. Так, накануне "Укргаздобыча" реализовала ресурс по средневзвешенной цене 16,08 тыс. грн за тонну, а отдельные сделки были заключены по 15,7 тыс. грн за тонну. По 16,5 тыс. грн свой ресурс продала "Полтавская газонефтяная компания".

Заявленная трейдерами цена газа на ГНС в центральных регионах опустилась до 17,3 тыс. грн за тонну средний показатель по стране – до 18,12 тыс. грн.

Как отмечают аналитики, толчком для снижения цен стало удешевление ресурса на белорусско-польской и восточноукраинской границе. Так, по данным агентства Reuters, с начала месяца падение котировок пропан-бутана на российско-украинской границе составило $40/т.

Давление на цену оказывает и перенасыщение украинского рынка. В декабре, из-за опасений почти трехкратного повышения ставки акциза, трейдеры нарастили импортные поставки автогаза (без учета бутана для "Карпатнефтехима") на 6% – до 129 тыс. тонн, по сравнению с ноябрем.

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За первые 12 дней января, по оперативной информации, импортеры оформили 42 тыс. тонн: 24 тыс. тонн из России, 10 тыс. тонн из Беларуси, 8 тыс. тонн из Казахстана. По сравнению с декабрем среднесуточные поставки сократились на 11%, до 3,5 тыс. тонн в сутки, однако на рынке чувствуется избыток ресурса.

Под давлением запасов цена на внутренний ресурс снова провалилась ниже цены импортных контрактов. Нетто цена на ресурс "Укргаздобычи" на условиях FCA в Полтавской области составила $450 за тонну, что на $20 за тонну ниже, чем стоимость импортного ресурса на тех же условиях.

По словам трейдеров, такая ситуация снова создала перекос на рынке, вынуждая импортеров минимизировать закупки в рамках терм-контрактов в ближайших периодах.