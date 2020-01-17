Суд передал АРМА 247 миллионов банка Януковича на счету в банке Порошенко

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины сообщает БизнесЦензор.

Ранее, 13 января следственный судья наложил арест на эти 247 млн грн на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк". 16 января 2020 суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал "Международный Инвестиционный Банк" перечислить средства на счета АРМА.

17 января Офис Генерального прокурора обратился в АРМА с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста на 247 млн рн и их передаче их в управление АРМА.

"Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича", - сообщает Офис генпрокурора.

Также изучается вопрос законности нахождения средств ПАО "Всеукраинский Банк Развития" на счетах ПАО "Международный Инвестиционный Банк" и устанавливаются причастные к этому решению.

В рамках расследования указанного дела трем лицам сообщено о подозрении по ст.ст. 358 (подделка документов), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 209-1 (умышленное нарушение законодательства о предотвращении отмывания доходов) УК Украины.

Еще двух человек по этому делу объявлено в розыск. Также сообщено о завершении досудебного расследования бывшему руководителю Департамента финансового мониторинга "Всеукраинского Банка Развития".

Проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти $84 млн.

Как сообщал БизнесЦензор, "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2019 года продал пакет акций "Международного инвестиционного банка" в размере 9,9174% ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой является его сын Алексей Порошенко.

Сотни миллионов гривен были сняты с депозитов "Всеукраинского банка развития" сына Виктора Януковича Александра через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.

Деньги были сняты бывшими сотрудниками "Всеукраинского банка развития" наличными. При этом, они объяснили происхождение этих денег тем, что одолжили их у Яшара Ходжаева. Ходжаев – один из соратников Александра Януковича.

Деньги в "Всеукраинском банке развития" Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

После того, как суд разблокировал эти счета, из них наличными была снята большая часть. Оказалось, что лица, которые открывали эти счета, были работниками "Всеукраинского банка развития".