Суд арестовал банковские счета "Киевметростоя"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора сообщает БизнесЦензор.

Арест наложен в рамках уголовного дела по завладению бюджетными деньгами чиновниками "Киевметростроя" при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.