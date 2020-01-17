Жители Черновицкой области будут платить за доставку газа по-новому

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыгаз" сообщает БизнесЦензор.

"В Черновицкой области потребители получат два счета: за газ от поставщика и за его доставку от АО "Черновцыгаз". Стоимость услуг по доставке газа выделена из общего счета за газ и будет выставляться отдельной квитанцией. Таким образом, потребители газа смогут разделять поставщиков услуг и понимать, сколько они им платят", - сообщает компания.

Расчет услуги доставки осуществляется для каждого отдельного потребителя, на основе объема потребления за прошлый газовый год: период с 1 октября по 30 сентября. Объем использованного газа разделяется на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа.

"Например: за прошлый газовый год использовано 1 тыс куб. м газа. Месячная стоимость доставки в I полугодии 2020 рассчитываться следующим образом: (1000/12) х 1,26 грн и составит 105 грн в месяц с НДС", - сообщает компания.

Согласно условиям типового договора, стоимость услуг по доставке газа бытовой потребитель должен оплатить до 20 числа месяца, в котором предоставляются услуги.

"Большинство наших клиентов используют природный газ для отопления жилья. Поэтому, зимой, для таких клиентов увеличивались финансовые нагрузки, ведь стоимость доставки зависела от объема потребленного газа. Теперь, если потребление и будет расти, платеж за доставку газа будет оставаться неизменным и прогнозируемым. А если клиент уменьшит объем потребления газа, пропорционально этоу уменьшается и стоимость доставки газа", - отметил коммерческий директор "Черновцыгаза" Дмитрий Голубченко.

Стоит заметить, что если у владельца домовладения отсутствует потребность в газе, а следовательно, и в услугах по его доставке и обслуживанию сетей, потребитель вправе обратиться в "Черновцыгаз" для отсоединения от газовых сетей.

"Напоминаем, что в декабре 2019 года НКРЭКУ впервые за четыре года пересмотрела тариф на распределение газа для АО "Черновцыгаз". Согласно решению госрегулятора, с 1 января 2020 до 30 июня 2020 включительно для "Черновцыгаза" установлен тариф в размере 1,26 грн за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС). С 1 июля 2020 - в размере 1,62 грн за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС)", - сообщает компания.