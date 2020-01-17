Верховный Суд подтвердил ликвидацию банка "Союз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины сообщает БизнесЦензор.

Верховный Суд Украины 15 января частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решение судов первой и апелляционной инстанций по делу № 826/7833/16, которыми было отменено постановление НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз".

НБУ заявляет, что на сегодняшний день имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры АО "КБ "Союз".

НБУ решил ликвидировать банк "Союз" в марте 2016 года.

Основанием для такого решения был факт установления систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

Акционер банка Сергей Дядечко в мае 2016 обратился в суд с иском к Национальному банку и Фонда гарантирования вкладов, в котором просил признать противоправным и отменить постановление о ликвидации банка.

Также истец просил суд обязать НБУ восстановить работу банка "Союз". Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца. НБУ обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, которую 15 января 2020 было частично удовлетворено.

Банк "Союз" основан в 2007 году. По данным банка, на 1 января 2015 года экс-вице-президента Родовид Банка Сергей Дядечко владел 99,9% акций кредитно-финансового учреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2015 года банк по размеру общих активов (2 млрд грн) банк "Союз" занимал 63-е место среди 158 действовавших в стране банков.