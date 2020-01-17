В Раде зарегистрировали постановления о назначении Шмыгаля вице-премьером развития громад

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие законопроекты №2767 и №2768 зарегистрированы в парламенте утром в пятницу.

Инициатором проектов является глава комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочко.

На момент публикации оба проекта постановлений находятся на стадии обработки в комитете.

Как сообщалось, на заседании в пятницу утром комитет принял решение рекомендовать Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории, а также уволить с должности Алену Бабак, согласно ее заявлению.