Министра развития территорий может сменить бывший топ-менеджер Ахметова

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие законопроекты №2767 и №2768 зарегистрированы в парламенте утром в пятницу.

Инициатором проектов является глава комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Андрей Клочко.

На момент публикации оба проекта постановлений находятся на стадии обработки в комитете.

На заседании в пятницу утром комитет принял решение рекомендовать Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территории, а также уволить с должности Алену Бабак, согласно ее заявлению.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации в августе 2019 года.

Денис Шмыгаль в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), входящей в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.