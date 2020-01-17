Порошенко считает иск Суркисов безосновательным и отрицает соглашения по "1+1"

Об этом со ссылкой на LIGA.net в сообщает БизнесЦензор.

Пятый президент категорически отвергает обвинения и считает иск Суркисов полностью безосновательным.

Также он считает, что информацию об иске распространили в СМИ по инициативе бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать "иск" против Порошенко есть намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал БизнесЦензор, братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский арбитраж против Петра Порошенко, требуя компенсации за невыполнение условий по продаже бывшему президенту около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1" в 2015 году.