Кабмин продолжит работать до решения Зеленского об отставке Гончарука

Об этом сообщает БизнесЦензор.

"Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, кто на какой позиции в команде большой будет работать. Это политическое решение, которое мы ждем от лидера нашей политической силы", - сказал Гончарук во время выступления в парламенте.

Премьер заявил, что его заявление об отставке связано с тем, что правительство и президент являются одной командой.

"Мы все его уважаем (Зеленского – ред. ), и для нас принципиально иметь доверие внутри команда на 100%. В последнее время относительно правительство ведется большое количество атак и манипуляций. Цель этих манипуляций – посеять раздор внутри команды", – сказал Гончарук.

Сегодня утром премьер Алексей Гончарук подал заявление президенту Украины об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров.