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17.01.20 11:41

Кабмин продолжит работать до решения Зеленского об отставке Гончарука

Премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины будет работать в штатном режиме до решения президента Украины Владимира Зеленского по поданному заявлению об отставке главы правительства.

Кабмин продолжит работать до решения Зеленского об отставке Гончарука

Об этом сообщает БизнесЦензор.

"Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, кто на какой позиции в команде большой будет работать. Это политическое решение, которое мы ждем от лидера нашей политической силы", - сказал Гончарук во время выступления в парламенте.

Премьер заявил, что его заявление об отставке связано с тем, что правительство и президент являются одной командой.

"Мы все его уважаем (Зеленского – ред. ), и для нас принципиально иметь доверие внутри команда на 100%. В последнее время относительно правительство ведется большое количество атак и манипуляций. Цель этих манипуляций – посеять раздор внутри команды", – сказал Гончарук.

Сегодня утром премьер Алексей Гончарук подал заявление президенту Украины об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров.

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