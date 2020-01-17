Ассоциация газового рынка поддержала позицию главы Оператора ГТС по пересмотру тарифов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации газового рынка сообщает БизнесЦензор.

"Основная проблема - в тариф не включены все объемы газа на производственно-технологические расходы, которые им (Операторам ГРМ - АГРУ) нужны", - отметил в своем недавнем интервью генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

С учетом последних изменений в законодательство, направленных на усиление независимости НКРЭКУ, процедура пересмотра тарифов операторов газораспределительных систем может занять не больше месяца и позволит избежать негативных последствий связанных с образованием задолженности перед оператором газотранспортной системы. Недавний пересмотр тарифов позволил операторам ГРМ перейти к механизму закупки технологического газа на электронных биржевых торгах.

"Положительный эффект от таких закупок составляет экономию почти в 2000 гривен на закупке каждой тысячи кубометров по сравнению с вынужденным приобретением такого газа в Оператора ГТС", - сообщает Ассоциация.

По данным Ассоциации, на сегодняшний день часть операторов ГРМ уже приобрела более 60 млн. куб. м технологического газа на биржевых торгах, что позволило сэкономить около 100 млн. гривен из средств тарифа.

"Дальнейшая возможность закупки технологического газа операторами ГРМ по конкурентным ценам, зависит от учета в тарифах операторов ГРМ фактических технологических расходов газа, которые действующей структурой тарифа покрываются только 65%", - говорится в сообщении.

Как показывает практика закупок технологического газа операторами ГРМ на свободном конкурентном рынке, покрытие всех обоснованных затрат операторов ГРМ на самом деле позволяет последним экономить средства тарифа, а НКРЭКУ избегать необходимости предусматривать в будущем компенсации вынужденных закупок дорогого технологического газа у Оператора ГТС.

"Учитывая вышеизложенное Ассоциация заявляет о полной поддержке позиции главы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" господина Сергея Макогона, относительно того, что НКРЭКУ следует предусмотреть в тарифе операторов ГРМ затраты технологического газа в полном объеме", - говорится в сообщении Ассоциации.