Кабмин находится на консультациях в связи с заявлением премьера об отставке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание парламента в пятницу утром.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

Сегодня утром премьер Алексей Гончарук подал заявление президенту Украины об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров.