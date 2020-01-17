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17.01.20 10:35

Кабмин находится на консультациях в связи с заявлением премьера об отставке

Кабинет министров Украины находится на консультациях в связи с обращением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Кабмин находится на консультациях в связи с заявлением премьера об отставке

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас правительство находится на консультациях, поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", – сказал Разумков, открывая заседание парламента в пятницу утром.

При этом он указал, что запланированное выступление министра иностранных дел Вадима Пристайка состоится.

Сегодня утром премьер Алексей Гончарук подал заявление президенту Украины об отставке на фоне скандала с записанным разговором главы Кабинета министров.

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