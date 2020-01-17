Рейтинг "Биг Мака" считает гривню недооцененной на 58%

Об этом со ссылкой на The Economist сообщает БизнесЦензор.

"Биг Мак" стоит 57 гривен в Украине и 5,67 долларов США в США. Подразумеваемый обменный курс составляет 10,05. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 23,99, предполагает, что украинская гривна недооценена на 58,1%", - сообщает рейтинг.

Самой недооцененной валютой мира рейтинг называет деньги Южно-Африканской Республики рэнд – 62%.

При этом польская национальная валюта злотый считается недооцененной на 48,9%, молдавский лей – 54,4%, российский рубль – 61,2%.

Переоцененными валютами рейтинг назвал швейцарский франк – его переоценивают на 18,4%, согласно рейтингу, и норвежскую крону – 5,3% переоценки.